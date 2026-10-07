Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, resmen AKP'ye katıldı: Rozetini Erdoğan taktı!

CHP'den 18 Haziran'da istifa eden ve yaklaşık 4 aydır görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katıldı.

AKP Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda gerçekleşen törende Tugay'a rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"AK PARTİ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR..."

Ardından kürsüye çıkan Tugay, şöyle konuştu:

"Bu güzel günde sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İzmir'de büyüdüm, doktor oldum 30 yıl hekimli mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım. Biz siyaseti neden yapıyoruz, biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz.

AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve adeta yeniden inşa etmek için yola çıkıyoruz."

TUGAY, ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE GÜLÜMSEYEREK KARŞILIK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "İzmir bugün bir başka, daha coşkulu" dedi.

Cemil Tugay'ın da Erdoğan'ın bu sözlerine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.

YAN YANA OTURDULAR!

Tugay'ın, AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen yeni yasama yılı açılış toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturduğu görüldü.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ, MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmaya değindi. Erdoğan, kendisinden yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Bahçeli'ye teşekkür etti.

Konuşmasının devamında isim vermeden YENİ Parti'yi hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar muhalefetin de ne yaptığı, nasıl davrandığı önemlidir. Muhalefet yeri geldiğinde savaş baltalarını kenara koyabilmeli. Meclis açılışındaki nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyoruz."

"ENFLASYONDA ARZU ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Eylül ayı enflasyon rakamlarına dikkat çeken ve önemli bir aşama kat ettiklerini savunan Erdoğan, 'arzu ettikleri yerde olmadıkları'nı söyleyerek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankamızın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının makro ekonomik göstergeler açısından tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında Eylül'de aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84 üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e gerilemiş, Böylece son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına inmiştir. Milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz."

'FON VURGUNU' AÇIKLAMASI

Fon vurgununa ve devam eden soruşturma süreçlerine de değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ekonomi yönetimimiz konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyor. Şunu herkes bilsin ki; milletin hakkına girenler, haksız kazanç elde edenler hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de mahkeme-i kübrada Yaradan'a hesap verecektir. Her ne kadar birileri bu meseleden ötürü Türkiye ekonomisinin krize girmesini bekliyorsa da tam tersi olacak.

Meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Meselenin yatırımcılar boyutunu takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden, vatandaşımızın birikiminin ödenmesi için süreçleri işletiyoruz. 'Siyasetin tek limanı ahlaktır' dedik ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir.

Bizim siyasetimiz ahlak, inanç ve etik üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu bertaraf etmeyi başardık. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları, safralarından kurtulacak, küçük yatırımcıların birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam ve sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız yoluna güçlenerek devam edecektir. Kimse merak etmesin; Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gerekeni yapar."

"BURADAN SİYASİ YAN KESİCİLERE EKMEK ÇIKMAZ"

Fon vurgunu üzerinden de muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye çalışıyor. Para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar bize saldırıyorlar. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alır ne de onları muhatap alırız. Buradan hiç kimseye özellikle de siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz, boşuna ellerini ovuşturuyorlar" dedi.

ERDOĞAN'DAN TUGAY'A... 'HOŞ GELDİN SEFALAR GETİRDİN'

Erdoğan, konuşmasının devamında, 'milletine hizmet etmek isteyenlerin adres olarak AKP'yi gördüğünü' savunarak, "Rüşvetsiz selam bile vermeyen parti derebeylerinin baskısından sıkılanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor" dedi.

Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisine katıldığını da açıklayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir gönül belediyeciliğiyle tanışıyor. Cemil Tugay'a hoş geldin sefalar getirdin diyorum."

AKP GENEL MERKEZİ'NE GELMİŞTİ

Erdoğan'ın AKP Kongre Merkezi'nde yaptığı yeni yasama döneminin ilk toplantısı saat 11.00'de başlamıştı. Toplantı öncesi Cemil Tugay AKP Genel Merkezi'ne gelmiş ve ilk açıklamasında "İzmir'i çok seviyorum" demişti.

AKP'NİN 'İZMİR MARŞLI' PAYLAŞIMINA ÖZEL'İN YANITI!

AKP'nin X hesabından dün yayımlanan İzmir Marşı'nın kullanıldığı İzmir temalı bir video yayımlanmış, videonun sonunda ise “7 Ekim” tarihine yer verilmişti. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekmişti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara ve AKP'nin İzmir Marşı kullanılan paylaşımına tepki göstererek, "İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN İLE SARAY'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cemil Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'deki Saray'da görüşmüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan’a bilgi sunduğunu açıklamıştı.