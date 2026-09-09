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Son Dakika... İzmir’de bankada hareketli dakikalar: 'Soygun girişimi ve rehin' iddiası!

Son Dakika... İzmir’de bankada hareketli dakikalar: 'Soygun girişimi ve rehin' iddiası!

9.09.2026 18:58:00
Güncellenme:
İHA
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Son Dakika... İzmir’de bankada hareketli dakikalar: 'Soygun girişimi ve rehin' iddiası!

İzmir’de bir banka şubesinde soygun girişimi iddiası emniyet güçlerini harekete geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Bir banka şubesine akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişinin içerideki kişiyi rehin aldığı iddia edildi.
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Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Soygun girişiminin ne şekilde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ve olay esnasında yaralanan kimsenin bulunup bulunmadığına ilişkin ayrıntılı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BİR KİŞİ REHİN ALINDI İDDİASI

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir banka şubesine akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişinin içerideki kişiyi rehin aldığı iddia edildi.

Polis, silahlı olduğu ileri sürülen kişiyi teslim olması için ikna çalışması başlattı. 

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