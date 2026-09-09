Son Dakika... İzmir’de bankada hareketli dakikalar: 'Soygun girişimi ve rehin' iddiası!

Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir bankaya yönelik soygun girişimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Soygun girişiminin ne şekilde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin durumu ve olay esnasında yaralanan kimsenin bulunup bulunmadığına ilişkin ayrıntılı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir’de bir banka şubesinde soygun girişimi iddiası emniyet güçlerini harekete geçirdi



Olay yerine ulaşan ekipler, banka şubesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattıhttps://t.co/ZhJKrkJijW pic.twitter.com/DUNg8Sv1OS — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 9, 2026

BİR KİŞİ REHİN ALINDI İDDİASI

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir banka şubesine akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişinin içerideki kişiyi rehin aldığı iddia edildi.

Polis, silahlı olduğu ileri sürülen kişiyi teslim olması için ikna çalışması başlattı.