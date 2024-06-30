Son Dakika... İzmir'de doğal gaz patlaması: 2 ölü
Son dakika haberi...İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu.
Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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