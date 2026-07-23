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Son Dakika... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı!

Son Dakika... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı!

23.07.2026 17:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı!

Son dakika haberi... İzmit Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Fatma Kaplan Hürriyet’in de aralarında olduğu 20 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

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Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama istenen isimlerin arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bulunuyor. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında ise adli kontrol talebi istendi.

21 TUTUKLAMA İSTEMİ

Tutuklama istenen isimler şöyle:

  1. Fatma Kaplan Hürriyet (Belediye Başkanı)
  2. Fatih Yaşar
  3. Leyla Kıran
  4. Mehmet Ersoylu
  5. Ramazan Kırıcı
  6. Yusuf Kırıcı
  7. Yüksek Kırıcı
  8. Adem Ok
  9. Ali Han Ünal
  10. İrfan Can
  11. Kenan Yılmaz
  12. Murat Hürriyet (Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi)
  13. Nihat Önal
  14. Seyhan Özcan
  15. Burak Güreşen
  16. Cemil Yılmaz
  17. Çetin Sarıca
  18. Gökhan Ercan (CHP İzmit İlçe Başkanı)
  19. Hakan Oral
  20. Nusret Ömürhan Yılmaz
  21. Zekiye Köstekli Oral

FATMA KAPLAN HÜRRİYET DAHİL 20 KİŞİYE TUTUKLAMA

Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında olduğu 20 kişinin tutuklanmasına karar verildi. 

Hürriyet’e yöneltilen suçlamaların 'Rüşvet- ihaleye fesat karıştırma- örgüt kurma' olduğu öğrenildi.

9 kişi için de adli kontrol kararı verildi.

Leyla Kıran hakkında ev hapsi ve yurtdışı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti.

Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu kişilere, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarının yöneltildiği öğrenilmişti.

İlgili Konular: #Operasyon #İzmit #Fatma Kaplan Hürriyet

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