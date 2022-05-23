Erdoğan açıkladı: 'Bedelli askerlik ve hükümlü izinleri' için yeni karar!

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:32

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.

Belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Covid-19 izinleri ile ilgili açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.

Geçtiğimiz 20 yıl eser ve hizmette ülkemizin altın çağı olarak tarihteki yerini almıştır. Tüm bu arka plandan hareketle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını, "Türkiye Yüzyılı" ülküsü ile başlattığımız büyük atılımın sembolü haline getirmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı olarak, İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda kapsamlı bir yüzüncü yıl kutlaması oluşturduk. Ülkemize son 20 yılda nasıl çağ atlattığımızı gösterecek bu programı "Yüz Yılın İşini 20 Yıla Sığdırdık" ile hayata geçireceğiz.

İkinci yüzyıla yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyoruz. 2023 hedefleri bizim için kısa vadeli atılımların ilk istasyonudur. Ardından fethin 600. yılına 2053 vizyonumuz geliyor. Tüm vizyonuyla şimdiden şekillendirmeye başladık. Malazgirt zaferinin bininci yılı 2071 vizyonuyla taçlandıracağız.

Muhalefet ise maalesef 1908'in bir adım ötesine geçememiş bir ruh haliyle "istemezükçülük" dışında herhangi bir hedefe ve vizyona sahip değildir. Bizim ülkemizde gerçekleştirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksikleri hatta hataları olabilir. Bunları açık yüreklilikle ortaya koyacak, kazanımları kabul edip eksiklikleri tamamlayacak bir muhalefet ile her şeyi konuşmaya hazırız.

Hayat pahalılığı başta olmak üzere, çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız bir gerçektir. Türkiye, bugün yaşadığı sıkıntıları elbette hak etmiyor.

Muhalefeti de kendi kısır dünyasıyla kendi iç çekişmeleri ve ayak oyunlarıyla, kendi kifayetsiz gündemiyle başbaşa bırakıyoruz.

Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz.

Biz bu yıl "Stratejik Konsey Toplantısı" yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün.

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