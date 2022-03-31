Son dakika: Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri durduruldu
Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Arıza nedeniyle seferler yapılamazken, metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü.
Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.
Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı. Açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.
Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı.
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