Son dakika: Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri durduruldu

Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Arıza nedeniyle seferler yapılamazken, metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü.

DHA
31 Mart 2022 Perşembe, 06:57
Son dakika: Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri durduruldu
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Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi.

Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı. Açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi. 

Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı. 



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