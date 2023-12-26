Son dakika... Kadıköy'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var!

Son dakika haberi... İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yıkım sırasında bir bina çöktü. Enkaz altında bir işçinin kaldığı ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığı aktartıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:43
Son dakika... Kadıköy'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var!
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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta bulunan binada, yıkım sırasında çökme meydana geldi.

Enkaz altında 1 işçinin kaldığı aktarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, işçi enkazdan kurtarıldı.


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