Son dakika... Kadıköy'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var!
Son dakika haberi... İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yıkım sırasında bir bina çöktü. Enkaz altında bir işçinin kaldığı ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığı aktartıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta bulunan binada, yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Enkaz altında 1 işçinin kaldığı aktarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, işçi enkazdan kurtarıldı.
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