Son Dakika... Kahramanmaraş’taki okul saldırısı soruşturmasında yeni gelişme: Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babasına istenen ceza belli oldu!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Onikişubat ilçesindeki Ayşer Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan 2026’da meydana gelen ve 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hazırlanan iddianamenin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve yargılama sürecinin başladığı bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Açıklamaya göre soruşturma, 20 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlandı. Saldırıyı gerçekleştiren ardından da hayatını kaybeden İsa Aras Mersinli'nin babası Emniyet müdürü Uğur Mersinli hakkında “olası kastla öldürmeye teşebbüs” ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından iddianame hazırlandı.

Diğer şüpheli öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iddianame düzenlendi.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Başsavcılık, iddianamenin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini ve şüpheliler hakkında yargılama sürecinin başladığını duyurdu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Haydarbey Mahallesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu isimli eğitim kurumunda meydana gelen ve 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybetmesine, 15 öğrencinin ise yaralanmasına neden olan silahlı saldırı olayı ile ilgi kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma 20.07.2026 tarihi itibariyle tamamlanarak, dosya kapsamında şüpheli Uğur MERSİNLİ hakkında Olası Kastla Öldürme ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından diğer şüpheli Peyman Pınar MERSİNLİ hakkında ise Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan iddianame tanzim edilmiştir. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilerek yargılama süreci başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydar Bey Mahallesi’nde bulunan Ayşer Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan 2026 tarihinde silahlı saldırı meydana gelmişti. Saldırıda okulda bulunan 9 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Olaydan sonra anne ve baba gözaltına alınmış ardından tutuklanmışlardı.