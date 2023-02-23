Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.1 ve 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4.1 ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06.23'te meydana gelen depremin derinliği 10.49 kilometre olarak ölçüldü.
Aynı bölgede saat 08.00'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin derinliği 06.99 kilometre olarak kaydedildi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
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