Son dakika... Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Dakika dakika bölgeden son gelişmeler! 1014 yurttaşımızı kaybettik...

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:14

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı.

Verilere göre; 7 kilometre gibi sığ bir derinlikte gerçekleşen ve geniş bir bölgeyi etkileyen deprem, sadece Türkiye'de değil Suriye'de de ciddi kayıplara yol açtı.

AFAD: CAN KAYBI 1014

15.00 - AFAD Başkanı Yunus Sezer: “Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014” açıklamasını yaptı.

BÖLGEDE BİR ŞİDDETLİ DEPREM DAHA

13.24 - AFAD verilerine göre, Elbistan'da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son depreme ilişkin konuşan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Aynı bölgede Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var” dedi.

#DEPREM: Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



?? https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

MİLLET İTTİFAKI’NDAN ‘DEPREM’ AÇIKLAMASI

13.15 - 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Millet İttifakı'ndan bir açıklama geldi. Ortak açıklamada, iktidarın yerel yönetimlerle ayrım yapmaksızın çalışmaları sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

ERDOĞAN: 912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

13.10 - AFAD Başkanlığı'nda 10 ili vuran depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkılan bina sayısı 2 bin 812'dir” dedi.

AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.7

12.55 - AFAD, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve sabahın ilk saatlerinde 7,4 olarak açıklanan depremin büyüklüğünü revize etti.

Yapılan açıklamada, “Bu sabah 04.17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir” denildi.

?? Deprem Revize



?? Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir.



?? Kamuoyunun bilgilerine sunarız.#Kahramanmaras #deprem — AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2023

12.00 - Malatya Valiliği, Pınarbaşı Kaptaş'tan şebeke suyu içilmemesi yönünde mesaj yayımladı.

AKAR: 3 ŞEHİDİMİZ VAR

11.50 - Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" sözleriyle acı haberi duyurdu.

Akar, "Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık” dedi.

MEB VE YÖK’TEN 'TATİL' KARARLARI

11.15 - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara verildiğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

YÖK açıklamasında, “Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5.sınıfları bu karar kapsamı dışındadır” denildi.

BAKANLIKTAN 'CEZAEVİ' AÇIKLAMASI

11.10 - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından cezaevlerinin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Yaralanan ya da hayatını kaybeden bulunmamakta" dedi.

11.00 - Enerji Bakanı Fatih Dönmez bölgedeki enerji kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Kilis'e doğru hareket eden Dönmez, "Gaziantep, Hatay ve Kilis... Doğalgaz iletim hattını onarmak için ekiplerimiz çalışıyor. Yaklaşık 30 trafo merkezinde hasar söz konusu. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Hastaneye, aşevi, fırın gibi tesislerde doğalgaz ve enerji gerek SNG gerek mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız" dedi.

10.45 - Cumhuriyet TV’ye konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede 6 bin can kaybı beklendiğini söyledi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

10.20 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’taki 7,4’lük depremden etkilenen 10 ilde okulların bir hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.

10.10 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hatay Havalimanı'nda sorun olduğunu ve havalimanın uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Oktay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in de sivil uçuşlara kapatıldığını belirtti.

EN FAZLA KAYIP GAZİANTEP VE KAHRAMANMARAŞ'TA

10.00 - İlk belirlemelere göre en fazla can kaybı Gaziantep'te yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın saat 10.00 sıralarında verdiği bilgiye göre; Gaziantep'te 80 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta 70 kişi yaşımı yitirdi. Malatya'da ise can kaybı 47 olarak kayıtlara geçti.

Can kayıpları diğer kentlerde ise şöyle: Osmaniye 20, Şanlıurfa 18, Diyarbakır 14, Adıyaman, 13 Adana 10, Kilis 8, Hatay 4.

VALİLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

09.56: Kahramanmaraş merkezli 7,4 şiddetindeki depremin ardından, deprem koordinasyonu için bölge valilerinin görev yerleri değişti.

Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.

KIZILAY’DAN DEPREM SONRASI KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

09.00: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye’de kan bağışına davet etti.

Kınık, açıklamasında, “Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

08.50 - Depremin en çok etkilediği kentlerden Gaziantep'te tarihi kale de ciddi hasar gördü. Kalenin, tarih boyunca birçok kez restore edildiği ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile aldığı da edinilen bilgiler arasında.

YIKILAN HASTANELER DE VAR

08.15 - Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı" bilgisi verdi.

05.40 - AFAD Genel Merkezi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklaması yaptı. Soylu, yurttaşlara cep telefonlarını gereksiz kullanmama çağrısı da yaptı.