Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.14'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-26
Saat:10:14:40 TSİ
Enlem:38.359 N
Boylam:37.427 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ECIsRWILvH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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