Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:23
Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem!
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.14'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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