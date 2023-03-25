Son dakika... Kahramanmaraş'ta deprem! Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:49

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 08:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniği neden olan deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: