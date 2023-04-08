Son dakika... Kahramanmaş'ta deprem!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 06:47

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 06:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, 16.39 kilometre derinliğide bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: