Son dakika... Kahramanmaş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 06:47
Son dakika... Kahramanmaş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; Kahramanmaş'ın Göksun ilçesinde saat 03.26 sıralarında 4.1 büyüklüğünde, 16.39 kilometre derinliğide bir deprem meydana geldi.

Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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