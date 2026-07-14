Son dakika... Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle yargılanıyordu: Komedyen Tuba Ulu'ya hapis cezası!

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Tuba Ulu’nun "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Komedyen Tuba Ulu’nun, Kanuni Sultan Süleyman hakkında şaka yaptığı gösterisinden bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
‘Tarihi milli manevi değerlere hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan komedyen, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ulu, kullandığı sözlerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek özür dilemişti.
HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
Başsavcılığın 3 yıl hapsi istediği Ulu bugün karar duruşmasına çıktı. Ulu'ya 5 ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.
ULU’NUN HANGİ ŞAKASINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI?
Komedyen Tuba Ulu, gösterisi sırasında Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı “F... buddysiyle evlendi” şeklindeki sözleri sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.
Hemen ardından gözaltına alınan Ulu ‘tarihi milli manevi değerlere hakaret’le suçlanmıştı. Adli kontrolle de serbest bırakılmıştı.