Son Dakika: Kaş açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem saat 16.36’da meydana geldi.

İHA
14 Nisan 2022 Perşembe, 16:54
Son Dakika: Kaş açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem 16.36 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 11,18 kilometre olarak hesaplandı.

Depremin, Kaş'ın 90 kilometre açıklarında meydana geldiği belirtildi.


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