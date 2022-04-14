Son Dakika: Kaş açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

14 Nisan 2022 Perşembe, 16:54

AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem 16.36 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 11,18 kilometre olarak hesaplandı.

Depremin, Kaş'ın 90 kilometre açıklarında meydana geldiği belirtildi.