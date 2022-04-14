Son Dakika: Kaş açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem saat 16.36’da meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre deprem 16.36 saatlerinde meydana gelen depremin derinliği 11,18 kilometre olarak hesaplandı.
Depremin, Kaş'ın 90 kilometre açıklarında meydana geldiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 90.42 km. Kas (Antalya)
Tarih-Saat : 14.04.2022, 16:36:07 TSİ
Enlem : 35.3438 N
Boylam : 30.0356 E
Derinlik : 11.18 km
Detay : https://t.co/pFLcTTuvgA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Video Haberler
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Giresun'da kadın cinayeti
- Var olmanın tarifsiz gerginliği eserlerine hayat veriyor
- Erken paydos eden balıkçılardan tepki
- Simone de Beauvoir'ı ölüm yıl dönümünde anıyoruz
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
- DAİB Başkanı Tanrıver'den aday açıklaması
- Toplu taşıma zammında öğrenci kararı
- Eski AKP'li Şahin'in parti kuracağı iddia edilmişti
- Karamollaoğlu'ndan HÜDA-PAR'a ziyaret
- Haas ile Uralkali arasında finansal gerginlik