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Son Dakika... Kaşif Kozinoğlu dosyasında peş peşe operasyonlar: Gözaltı sayısı 19'a yükseldi!

Son Dakika... Kaşif Kozinoğlu dosyasında peş peşe operasyonlar: Gözaltı sayısı 19'a yükseldi!

10.09.2026 12:15:00
Güncellenme:
DHA / İHA
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Son Dakika... Kaşif Kozinoğlu dosyasında peş peşe operasyonlar: Gözaltı sayısı 19'a yükseldi!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda ise aralarında 2 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı.
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturmanın ilk aşamasında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.

YENİ OPERASYONDA 9 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 2 gazeteci ile sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

GAZETECİ GÜNDAY DA ARALARINDA

Gözaltına alınan gazeteciler arasında Selahattin Günday’ın da bulunduğu belirtildi.

 

Böylece soruşturma kapsamında iki ayrı operasyonla gözaltına alınanların sayısı 19’a ulaştı.

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