Son Dakika... Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü: 10 cezaevi çalışanı gözaltında!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon kumpasıyla girdiği Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir adım attı.

10 GÖZALTI

Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 10 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

'ACİL DURUM BUTONU' AYRINTISI

Sabah'ın haberine göre Mayıs 2011'de göreve başlayan Ferhat Veysi Gül isimli gardiyan, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı.

Ancak merkezi panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine skandal bir hamleye imza attı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde; infaz koruma memuru Gül'ün uyarının ardından tam ters istikamete giderek odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı, böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engellediği belirlendi.

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN GARDİYANLARLA BİRLİKTE KOĞUŞA GİRDİ

Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle boğan gardiyanın, ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldiği görüldü. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi.

AKIN GÜRLEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları, aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor; ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış, Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş; hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir.

Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış; 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız dosyayı yeniden incelemiş; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır.

Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır.

Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firasi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

1955 yılında Trabzon’da doğan Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev yaptı. Orta Asya, Kafkasya ve Afganistan gibi bölgelerde MİT adına çeşitli görevlerde bulundu.

Kozinoğlu, 2011 yılında Oda TV davası kapsamında tutuklandı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada, savunmasını yapmasına kısa süre kala 12 Kasım 2011’de yaşamını yitirdi.

Ölümünün ardından yapılan açıklamalarda Kozinoğlu’nun kalp krizi geçirdiği bildirilmişti.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre önce yaptığı bir açıklamada kullandığı, “Öldürmek dahil her şeyi yaptırabilirler” sözleri de soruşturmanın yeniden gündeme gelmesinin ardından dikkat çekti.

Yeni soruşturmada Kozinoğlu’nun cezaevindeki son dönemine ilişkin ifadelerin ve kayıtların incelendiği belirtiliyor.