Son Dakika... Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü: 15 gardiyan gözaltında!

Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) uzun yıllar görev yapan Kaşif Kozinoğlu’nun, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden başlatıldığı, dosyada cezaevi ve sağlık görevlilerinin ifadeleri arasındaki çelişkilerin incelemeye alındığı bildirildi.

15’İ GARDİYAN 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah’ın haberine göre, yürütülen operasyon kapsamında 15’i gardiyan olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 26 gardiyan ile aynı dönemde cezaevinde görevli bir er tespit edildi.

10 kişinin şüpheli, 6 kişinin ise tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduğu aktarıldı.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

1955 yılında Trabzon’da doğan Kaşif Kozinoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev yaptı. Orta Asya, Kafkasya ve Afganistan gibi bölgelerde MİT adına çeşitli görevlerde bulundu.

Kozinoğlu, 2011 yılında Oda TV davası kapsamında tutuklandı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada, savunmasını yapmasına kısa süre kala 12 Kasım 2011’de yaşamını yitirdi.

Ölümünün ardından yapılan açıklamalarda Kozinoğlu’nun kalp krizi geçirdiği bildirilmişti.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre önce yaptığı bir açıklamada kullandığı, “Öldürmek dahil her şeyi yaptırabilirler” sözleri de soruşturmanın yeniden gündeme gelmesinin ardından dikkat çekti.

Yeni soruşturmada Kozinoğlu’nun cezaevindeki son dönemine ilişkin ifadelerin ve kayıtların incelendiği belirtiliyor.