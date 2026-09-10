Son Dakika... Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Gazeteci Selahattin Günday gözaltına alındı

Gazeteci Selahattin Günday, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Günday’ın avukatı Hüseyin Ersöz, gözaltının sabahın erken saatlerinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Ersöz, Günday’ın Jandarma Alay Komutanlığı’nda tutulduğunu ve ifade işlemlerine ne zaman başlanacağı konusunda kendilerine henüz bilgi verilmediğini belirtti.

“GÖZALTI KARARINI ANLAMLANDIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Günday’ın uzun yıllar Doğan Haber Ajansı’nda adliye muhabiri olarak görev yaptığını ve daha sonra farklı haber kuruluşlarında gazeteciliğe devam ettiğini belirten Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilimiz hakkındaki gözaltı kararını anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Selahattin Günday, yaptığı haberler ve gazetecilik etik değerlerine bağlılığı ile tanınan ve saygı duyulan bir basın mensubudur. İsminin ‘Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasıyla’ anılmasını garipsediğimizi ifade etmek isteriz.”

KOZİNOĞLU’NUN AVUKATIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Günday, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat ile görüşüp haber yaparak, Yursavut'un görüşlerini gündeme getirmişti.

“GÖZALTI KARARINA İTİRAZ EDECEĞİZ”

Ersöz açıklamasında, Günday’ın gözaltına alınmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir gazetecinin, sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alınmasını ve adının faili meçhul bir cinayet soruşturmasıyla yan yana getirilmesini gerçeklerin ortaya çıkmasına uygun bir yaklaşım olarak görmüyoruz.”

Kaşif Kozinoğlu’nun dahil edildiği Oda TV soruşturması ve sonraki hukuki süreçlerde avukat olarak görev aldığını hatırlatan Ersöz, Günday hakkındaki gözaltı kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Ersöz, “Umarım ki özgürlüğü kendisine en kısa zamanda iade edilecektir” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Selahattin Günday, sabahın erken saatlerinde kamuoyunda “Kaşif Kozinoğlu Soruşturması" adıyla bilinen soruşturma kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.



Selahattin Günday halihazırda Jandarma Alay Komutanlığı'nda gözaltında tutulmakta ve… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 10, 2026

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Kasım 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonra erdi. Şüpheliler, Silivri Adliyesine sevk edildi.