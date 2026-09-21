Son Dakika... Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 1 tutuklama, 2 adli kontrol kararı!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan tutuklanırken, Ömer Vatan ve Kazım Beyke hakkında adli kontrol kararı verildi.
ARSLAN TUTUKLANDI, İKİ ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verildi.
Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise haklarında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Osman Arslan’ın üzerine atılı bulunan TTCK 220/2 maddelerinde ifade olunan suçlar kapsamında tutuklanmasına karar verilmiştir. Diğer şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir." denildi.