Son dakika... Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!

15 Ekim 2021 Cuma, 14:11

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 15.30'da Merkez Bankası'na giderek, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MERKEZ BANKASI'NA GİDECEĞİM"

"Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz."

Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi.

Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur!

Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 15, 2021

BİNAYA GİRİŞ YAPTI

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmek üzere binaya giriş yaptı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba akşamı Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Çankaya Köşkü'nde görüşmüştü. Görüşmenin ardından, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile TCMB’nin başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alınmıştı. Başkan yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken Para Politikası Kurulu Üyesi olarak da Yusuf Tuna atanmıştı.

Tuna ‘faizsiz bankacılık’ üzerine çalışmaları ile biliniyor. Bu hamlenin ardından TL'nin döviz karşısındaki gerileyişi hızlanmış, dolar art arda tarihi rekorlar kırmaya başlamıştı. Dolar bugün de rekor tazeleyerek 9,24'ü geçti. Öte yandan TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine paralel olarak, yarından itibaren benzin ve motorine de zam geleceği öğrenildi.