Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:
"Hiçkimse şunu unutmasın. Bu topraklarda umusuzluğun yeşermesine asla izin vermeyeceğiz. Bu toprakların ruhunda umut, gelecek, beraberlik, kucaklaşma vardır. Bunu yapacağız.
Bu ülkenin geleceğini inşa edeceğiz. Bu ülkede demokrasiyi inşa edeceğiz. Bunları yapmaya kararlıyız. Hiçkimsenin inancını, yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceğiz. İnsana insanca bakacağız, Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak bakacağız. İnsana hizmet etmekten onur duyacağız.
Biz hayatta olduğumuz sürece, mücadele ettiği sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın. Çünkü biz Kuvâ-yi Milliye'ciyiz. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerime de seslendim.
Evlatlarımızı zehirleyen bu uyuşturucu baronlarına da sözümdür: İktidarımızda bütün uyuşturucu baronlarının saltanatına son vereceğiz. Onların burunlarından fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler. Gencecik çocuklarımızın zehirlenmesine de asla izin vermeyeceğiz.
Artık hiçbir yer kale değil! Konya'da da Kayseri'de de CHP olacak."
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- 1134 sanatçıdan müzik yasağına karşı ortak açıklama
- İYİ Parti'den sosyal medyada gündem yaratan video
- Ahmet Özal oy hedefini açıkladı
- Oyuncak tabancayla soygun
- Başakşehir'de servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
- Binlerce genç İzmir Marşı'nı söyledi
- Bursa'da pes dedirten hırsızlık: Arabasına koydu gitti
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Bakan Özer'den devamsızlık kararı
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı