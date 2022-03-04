Son dakika: Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Son dakika haberi: Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 10:47
Son dakika: Kemal Özkiraz gözaltına alındı
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Daha önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, milletvekillerini hedef alarak ‘şerefsiz’ diyen  Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü’ye tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Bugün sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Özkiraz, ''Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaktan inişte gözaltına alındım. Hakaret davasıymış galiba'' ifadelerine yer verdi.


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