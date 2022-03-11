Son dakika: Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da konuştu: 'Seçim barajı' vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yargıtay'da tek bir karara bile imza atmayan bir kişinin Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanması hukuk tarihimiz açısından yüz kızartıcı bir olaydır, kara bir lekedir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 11:04
Son dakika: Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da konuştu: 'Seçim barajı' vurgusu
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinin ikinci gününde canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Güçlendirilmiş parlamenter sistemi yapalım derken, önerirken de temel noktamız adaletti. Adalet milletin iradesi olmalı.
  • Eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçilmişse görevden alınıp yerine kayyum atanmamalı. Siyasi partiler kapatılmamalı, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.
  • Yargıtay’da tek bir karara bile imza atmayan bir kişinin Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanması hukuk tarihimiz açısından yüz kızartıcı bir olaydır, kara bir lekedir. Lekeye sahip çıkanlar var bu ülkede. Buna en sert tepkiyi biz gösteriyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi birilerinin babalarının çiftliği değildir.

"KAYYUM İLKESİNE KARŞIYIZ"

  • Seçimle gelen seçimle gider. Seçimleri millet iradesi tecelli etsin diye yapıyoruz. Belediye başkanını görevden alıyorsunuz, yerine kayyum atıyorsunuz. Sonra demokrasiden söz ediyorlar. Buna da karşıyız. Kayyum ilkesine karşıyız.
  • Ne demek OHAL? Düşüncelerini ifade etti diye yüzlerce barış akademisyeni kapının önüne konuldu. Barış akademisyenleri ne yaptı? Ellerine silah alıp dağa mı çıktılar?
  • Seçim barajı yüzde 10, bu 12 Eylül darbesinin ürünü. Adil bir oranı değil. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyor. Yüzde üç olsun dedik. Yüzde üç oy olan bir partinin milletvekilinin parlamentoda olması demokrasiyi güçlendirir.
  • AİHM kararları kesinlikle uygulanacak. Uygulamayanlar hakkında ne gerekiyorsa yapılacak. İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu kurmaya karar verdik. Eşitliğin olmadığı yerde insan hakları mı olur?
  • Beşli çete var, ama söz verdim. Beşli çetenin sadece Türkiye’deki elde ettiği haksız kazançları değil, kaçırıp Londra’ya götürdüğü paraları da Türkiye’ye getireceğiz. Kim kul hakkı yediyse hesabını sormak zorundayım. Bunlar Erdoğan’ın oligarkları. İktidar partisini de finansal olarak destekleyen temel grup bu grup.


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