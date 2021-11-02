Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a 43 bin 307 lira tazminat
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 43 bin 307 lira ödemesi kararlaştırıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2018 yılının şubat ayında TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözleri nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödedi.
Kılıçdaroğlu'nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildiren Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, davadan kazandığını 43 bin 307 lira üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlandı.
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