Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sana her şey uygun!

05 Ekim 2021 Salı, 13:51

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken ana felsefemiz bu. Milletvekili, milletin vekili olmalı. Milletvekili ahlaklı olmalı. Adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. İnşallah iktidar olacağız, ilk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunudur. Bu parlamentoda ahlak olmazsa olmazımızdır. Herkesi kucaklayacağız. Adımız "Halk Partisi", halkın partisi olacağız. Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız CHP iktidarında. İnşallah iktidar olacağız, göreceksiniz. En özgür şekilde bizi eleştireceksiniz. Sabahın köründe polis gelip kapınızı vurmayacak. Ama biz sizin eleştirilerinizden ders çıkaracağız. Her eleştirinin kendine göre haklı bir payı olabilir. Eğer siz ülkeyi yönetiyorsanız her eleştiriye kulak kabartmak zorundasınız. Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı vardır. En önemlisi aradığınız adaleti getireceğiz. Vatandaşımız bir sürü haksızlıkla karşılaşıyor. Adaletin olduğu ülkede herkes rahat konuşabilir, bunu sağlayacağız.

"O BİNAYI ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIM"

Eğer 19 yıldır kişi iktidar olup da, hala yurt sorununu çözememişse, o zaman bir sorun var demektir. Bunların düşünceleri çok farklı. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok.

"RÜŞVET ALAN SİYASETÇİYE DOKUNAMIYORLAR"

Siyasette kirlilik var. Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil İçişleri Bakanı söylüyor. Rüşvet alan siyasetçiye korkusundan kimse dokunamıyor. "Neden rüşvet aldın" sorusunu bile soramıyorlar.

'TÜRKİYE'Yİ KOCAMAN BİR ÇAMAŞIRHANEYE ÇEVİRDİNİZ'

2006'da bir kanun çıkardılar. Vergi cennetlerinden para gelirse yüzde 30 vergilenecek. Vergi cennetlerinin bir kararname ile açıklanması lazım. Bu karar bir türlü çıkmıyor. AK Parti'ye MHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu kararname niçin çıkmıyor? Ben söyleyeyim. Uyuşturucu baronlarının paraları, rüşvet paraları için çıkmıyor. Türkiye'yi kocaman bir çamaşırhaneye çevirdiniz kardeşim.

'KARA KIŞTA GÖRECEKSİNİZ ERDOĞAN EKONOMİSİNİ'

Kara kış geliyor. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Daha zamlar gelmedi. Kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisini. Yağmur gibi zamlar gelecek. Bu zamlarla kim mücadele edecek? Onurumuzla duracağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sitesine koyduğu tablo. Ocak 2021 1 milyon 37 bin 136 vatandaş elektrik faturasını ödeyememiş. Şubat ayında 1 milyon 202 bin 38 vatandaş ödeyememiş. Mart ayında 4 milyon 753 bin 87 vatandaş ödeyememiş. Nisan 2021'de 5 milyon 166 bin 439 vatandaş ödeyememiş. Türkiye bu halde.

"SEN BEDAVA YAŞIYORSUN"

Milletin gözünü boyamak için Erdoğan markete gidiyor 'fiyatlar gayet uygun' diyor. Sana göre fiyatlar uygun. Sen elektrik, doğalgaz, su ödemezsin. Sen bedava yaşıyorsun, her şey bedava sana. Sen acaba asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Sen fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun?

Ev kiraları sadece İstanbul'da bir yılda yüzde 63 artmış. Ankara'da yüzde 35. Erdoğan ev kirası vermiyor. Hiçbir şey ödemiyor. Alışverişe gitmiş beyefendi fiyatlar gayet uygun diyor. AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kardeşlerime bir kez daha seslenmek isterim. Siz 83 milyonun Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmesini istiyor musunuz?

"YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURACAĞIZ"

AK Parti 2002 meclise geldiğinde ne yaptı? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu. İnşallah aynı şeyi yapacağız. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim. Bunun sözünü veriyorum.

"GİDECEKLERİNİ ANLADILAR"

Bunlar da artık anladılar gideceklerini. En tepeden en aşağıya 'madem gidiyoruz, o zaman ne götürsek' kardır diye düşünüyorlar. Gitmeden devletin harim-i ismetine el uzatmaktan çekinmiyorlar. Baronlara dokunamıyorlar. Hapisteki barona dokunamıyorlar. Eğer bir uyuşturucu baronu bir siyasetçiyi satın aldıysa o siyasetçi millete ne fayda verebilir? Yeni bir sayfayı açacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'ye en büyük hizmeti yapmış oluruz. Adaleti, kadın erkek eşitliğini getireceğiz. Saray'dan talimat alıp ona göre karar veren, dava açan savcılara sesleniyorum. Siz de kendi geleceğinizi düşünün. Adaleti yerine getirmek talimat almakla olmaz.





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