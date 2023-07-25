Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun gündemi Terkoğlu'nun yazısı: Erdoğan Türkiye'yi yakıyor

Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:45

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:23

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.

CHP lideri "Basında sansürün kaldırılışının 115. yılıydı dün. Hapishanelerimizde gazeteciler var. Merdan Yanardağ şu anda hapiste tutuklu, mahkum değil. Medya üzerindeki baskıları yaşıyoruz, görüyoruz. Medya özgürlüğü sırasında 165. sıradayız. Doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu "Akbelen'de kadınlar direniyor. İki yıldır mücadele ediyorlar. Güvenlik güçleri engellemek istedi. Ağacı, doğayı korumak suç mu? Onların mücadelesi toplumun her kesimine örnek olsun" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İcra dosyalarındaki artış yüzde 63. İnsanlar icradan kaçmak için adres değiştiriyor. Vatandaş borç batağında. Tek kişilik hükümet bunu değiştirmek istiyor. Ne yapıyor? Vergileri artırıyor. Vergi ve zam. Bunun dışında bir şey yapılmadı. TBMM'ye ek bütçe getirdiler.

Mayıstan hazirana devletin borcu tam 900 milyar lira arttı. Kanun çıkarıyorsunuz gelir elde etmek için; bu 265 milyar lira. 1 ayda dövizdeki oynama nedeniyle devletin borcu 900 milyar lira arttı. Devletin artık yönetilmediğini hepimiz biliyoruz.

Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. Bu gerçeği hiç kimsenin unutmaması lazım.

Başkasının kefaletini Hazine'nin sırtına yıkıyorsunuz. İki farklı Türkiye var. Saray'ın Türkiyesi ve vatandaşın Türkiyesi. En başat aktör Erdoğan ve ailesi. Sarayın Türkiyesinde beşli çete var, rüşvet alanlar var. Sarayın Türkiyesinde mutfak masrafı diye bir şey yok, eğitim masrafı yok. Sarayın Türkiyesinde işsizlik yok. Bir avuca 85 milyon çalışıyor. Saray'ın Türkiyesinde oturanlar vatandaşın kanına ekmek doğrayanlardır.

Vatandaşın Türkiyesi'ni hepiniz biliyorsunuz. Burada kiralar var, elektrik, doğalgaz, su fiyatları var, okul, kırtasiye masrafları var. Mutfakta yangın var. Vatandaşın Türkiyesi, Sarayın Türkiyesi'ne çalışıyor.

Neyi öneriyoruz?

1-Devletin hazinesini düzeltmek istiyorsanız soygun düzenine son vereceksiniz, dolarla verdiğin garantileri TL'ye çevireceksin. Köprüden niye dolarla geçiyorsun ya? Bahçeli'ye bir gönderme yapalım, benim bildiğim milliyetçiler TL der, dolarla yine oluyor bunlar?

Tasarruf yapacaksan vatandaştan değil, saraydan başlayacaksın."

TERKOĞLU'NUN YAZISINI HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun 10 Temmuz'daki yazısını hatırlattı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, ki medya dünyasının saygın Barış'larından birisidir. İkisi de Türkiye gerçeklerine katkı vermişlerdir. Barış Terkoğlu 10 Temmuz'da bir yazı yazdı. Yargıdaki bozulmayı anlattı ve o yazı karşısında bekledik ki Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama gelir, 'böyle bir şey yoktur.' diye. Bu yazı çok önemli ama şu an adeta sahipsiz. Bu yazıdaki soruları bir yazı haline getirdim.

Önceki Adalet Bakanı Bozdağ döneminde HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ve bakan yardımcısı Hasan Yılmaz, seçimlerden önce nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar'ı kendileriyle görüşmek üzere çağırdılar mı?

Ankara'da yapılan görüşmede Halil Koç ve Hasan Yılmaz, Mahkeme Başkanı Ramazan Acar'ı tehdit etti mi, etmedi mi? Davanın mutlak firma lehine sonuçlanması lazım. O yüzden 3 Mayıs'ta mutlaka karar vermenizi istiyoruz. Davanın karar aşamasına gelip gelmemesi hiç önemli değil' diyorlar. Bu nasıl bir hukuk anlayışı?

Neron Roma'yı yaktı. Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor."