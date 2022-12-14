Kılıçdaroğlu'nun uçağı İstanbul'a indi

14 Aralık 2022 Çarşamba, 22:40

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Karara tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daki planlarını iptal ederek Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için İstanbul Havalimanı’na geldi. Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için havalimanına gelem isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda mahkeme kararına şu sözlerle tepki göstermişti:

''Bugün hukukun, adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. 6 yaşında sistematik tecavüze uğrayan bir çocuğumuzun faillerini bile gözaltına almayan, iki sene boyunca görmezden gelenler bugün Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. 28 Şubatçılar artık Saray'ın içerisindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci, yasakçı zihniyetiniz batsın sizin.

Unuttuğunuz bir şey var. Hiçbir CHP'li zorbalar karşısında sinmez, geri adım atmaz. Göreceksiniz, öğreneceksiniz bunu. Biz ant içtik ve 'Ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız' dedik. Bu karanlığı yenmek yetmez. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız. Şu anda Almanya programımı keserek Berlin'den İstanbul'a yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletime söz veriyorum ki bu sefil, darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz."