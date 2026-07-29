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Son dakika... Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Son dakika... Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

29.07.2026 17:04:00
Güncellenme:
AA
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Son dakika... Kırklareli'nde fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 2 işçi hayatını kaybetti.

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Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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