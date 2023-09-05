Son dakika... Kırklareli'nde sel felaketi: 1'i çocuk 5 kişi kayıp!

Son dakika haberi... Kırklareli'nde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Sel suları bungalov evleri sürüklerken, bazı yollar kapandı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, selde 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

AA/İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 16:08
Son dakika... Kırklareli'nde sel felaketi: 1'i çocuk 5 kişi kayıp!
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Kırklareli’nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.

AFAD, UMKE’nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR!

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, sel sonucu 1'i çocuk 5 kişinin kayıp olduğunu arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.


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