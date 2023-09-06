Son dakika... Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi!
Son dakika haberi... Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sisli Vadi' de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3' e yükseldi. Kayıp 3 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışması sürüyor.
Kırklareli'de dünden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sisli Vadi'de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
CAN KAYBI ARTTI
DHA'da yer alan habere göre, sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişinin arama-kurtarma çalışması ise sürüyor.
Sağanak yağışın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- 'Burada yetişmez' denildi: Ekti, üretimini 10'a katladı
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Sel İstanbul'u vurdu!
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!
- Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?
- AKP'de 'Erdoğan sonrası' hesapları…
- 'Oğlumun katilisin, seni öldürteceğim'