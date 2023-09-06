Son Dakika... Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı 4'e çıktı!
Son dakika haberi... AFAD, dün başlayan sel nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi, kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişiyi arama çalışması devam ediyor.
AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.
Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.
Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.
Çalışmalar devam ederken ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 2 kişi de aranıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- Sel İstanbul'u vurdu!
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı