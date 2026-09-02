Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman açıkladı: Girne'de batan gemiye ulaşıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, 20 kişinin kaybolduğu faciada geminin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

"GEMİYE ULAŞILDI"

Türk Deniz Kuvvetlerinin arama kurtarma gemisi TCG Alemdar, alabora olan yolcu gemisindeki 20 kişiyi arama çalışmalarına ve batıkla ilgili görüntüleme faaliyetlerine katılmak üzere Girne açıklarına ulaştı.

TCG Alemdar'ın, daha önce TCG Işın tarafından batığa ait olduğu değerlendirilen bir objenin tespit edildiği bölgede konuşlandığı öğrenildi. Geminin pazar günü alabora olmasının ardından bölgede deniz ve hava unsurlarıyla yürütülen arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğü bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Erhürman, 20 kişinin kaybolduğu kazada geminin enkazına ulaşıldığını belirterek, Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Alemdar'ın da bölgeye geldiğini söyledi.

Erhürman, “Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.