Son Dakika... KKTC'deki gemi kazasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise "Bugün bir naaşa daha ulaşıldı. Ne yazık ki 10 canımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda halen ulaşamadığımız 18 insanımız var" diye konuştu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını, böylece hayatını kaybedenlerin 10'a yükseldiğini, 18 kişinin ise halen kayıp olduğunu açıkladı. Üstel, kazayla ilgili kaptan ve şirket sorumlusu dahil tüm gemi personelinin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gemide bulunan 267 kişiden 239'unun sağ kurtarıldığını belirtti.

Kayıp 18 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü söyleyen Üstel, "Gece gündüz demeden çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. 267 kişinin bulunduğu gemiden 239 insanımızı sağ salim kurtardık. Bugün bir naaşa daha ulaşıldı. Ne yazık ki 10 canımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda halen ulaşamadığımız 18 insanımız var. Hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tüm halkımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Türkiye'nin ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına güçlü destek verdiğini ifade eden Üstel, TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR'ın da denizin derinliklerinde yürütülen çalışmalara katıldığını kaydetti.

"KUSURU VEYA İHMALİ OLAN HESABINI VERECEK"

Facianın nedenlerinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasının bir diğer öncelikleri olduğunu belirten Üstel, "Kim olursa olsun, hangi makamda veya görevde bulunursa bulunsun bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir" dedi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü aktaran Üstel, kaptan ve şirket sorumlusu dahil gemi personelinin yargılandığını, bilgi ve belgelerin incelendiğini ve teknik değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Üstel, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ihtiyaç duyulması halinde başka idari tedbirler almaktan da çekinmeyeceğini belirtti, masumiyet karinesinin ise herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Cevdet Yılmaz'ın taziye ve dayanışma ziyareti için teşekkür eden Üstel, Türkiye'nin arama kurtarma sürecinde KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti.