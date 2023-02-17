Son Dakika... KKTC yasa boğulmuştu! İsias Otel'in sahipleri ve yöneticiler tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 20:55
Son Dakika... KKTC yasa boğulmuştu! İsias Otel'in sahipleri ve yöneticiler tutuklandı
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Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

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Kahramanmaraş depremi KKTC

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