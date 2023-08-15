Son Dakika: Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
Son dakika gelişmesi... Ankara Kocatepe Camisi'nde moda çekimi yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, B.K. isimli yönetmenin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda kolluk birimlerince yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile söz konusu yayını yapan B.K.'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, suç delillerine el konulduğu ve ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- İYİ Parti'den Bahçeli'ye bir yanıt daha
- Deniz Seki, ameliyatını pişmanlıkla anlattı: Keşke...