Son Dakika... Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine ret!

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik avukatları tarafından yapılan itiraz reddedildi. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, "suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu" gerekçesiyle itirazın kabul edilmemesine hükmetti.

"TUTUKLAMA NEDENİ YOK"

BirGün'ün haberine göre yaklaşık 24 gündür Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ın avukatları, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulundu.

İtiraz dilekçesinde, Göktaş'ın soruşturmayı öğrenir öğrenmez yurt dışındaki tatilini yarıda keserek kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğü belirtilerek, hakkında somut bir tutuklama nedeninin ortaya konulamadığı ve kaçma şüphesinin bulunmadığı savunuldu.

Avukatlar, tutuklama kararında yer alan "eylemin toplumda oluşturduğu olumsuz tepki ve duygular" gerekçesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda karşılığı bulunmadığını öne sürerek, kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve sosyal medyadaki tepkilerin etkisiyle verildiğini ifade etti.

"SUÇ VASFI DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

Dilekçede ayrıca soruşturmanın ilk aşamada TCK'nin tutuklama yasağı kapsamında değerlendirilen 216/3. maddesi (dini değerleri aşağılama) kapsamında yürütüldüğü, daha sonra ise tutuklama kararı verilebilmesi amacıyla suç vasfının TCK 216/1'de düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçuna dönüştürüldüğü belirtildi.

Avukatlar, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre "diktatör" ifadesinin tek başına "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturmadığını, gösteride yer alan ifadelerin kara mizah ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca yaklaşık üç yıldır 198 kez sahnelenen gösterinin kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike doğurmadığını belirtti.

Savunmada, Göktaş'ın gözaltına alınırken ters kelepçe takılması ve soruşturmayla ilgisi bulunmadığı belirtilen saç ile tırnak örneklerinin alınması da eleştirilerek tutuklama kararının kaldırılması ya da adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesi talep edildi.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, avukatların ayrıntılı itiraz dilekçesini değerlendirerek başvuruyu reddetti.

Mahkeme kararında, "Kararın usul ve yasaya uygun olması, kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmemesi ve mevcut delil durumu dikkate alındığında itirazın reddine" hükmedildi. Böylece Deniz Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.