Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir kişi şehit oldu!

Son dakika gelişmesi... Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Konya Valisi Vahdettin Özkan, bir personelin şehit olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:20
Son Dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Bir kişi şehit oldu!
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Konya'da, saat 12.54 sıralarında Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü. Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde faaliyet gösteren eğitim uçağı, inişe hazırlandığı sırada Türk Yıldızları Parkı'na düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

PİLOT KURTULDU

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. Pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

1 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir çalışanın şehit olduğunu açıkladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda iniş sırasında pist yakınına düşmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal kaza yerinde incelemede bulundu. Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği bildirildi.

Öte yandan paraşütle atlayan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş ile uçağın düştüğü şantiye alanında yaralanan Sözleşmeli Er Furkan Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada şehit olan iş makinesi operatörü İstihdam Uzman Çavuş Ercan Güven'in cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

Kaza kırım ekipleri, uçağın düştüğü alanda çalışmasını sürdürüyor.


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