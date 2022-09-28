Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tekstil malzemesi yüklü TIR devrildi.
M.C. idaresindeki 27 HG 628 plakalı TIR, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.
Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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