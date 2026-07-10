Son dakika... LGS sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ortaöğretimden liseye geçiş yapacak olan milyonlarca öğrenci, puanlarını öğrenirken, gözler lise boş kontenjanlarına çevrildi. 13 Temmuz'dan itibaren öğrenciler tercih yapmaya başlayacak.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS sonuçları, MEB'in resmî internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek.

Adaylar ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanını ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilecek.

BOŞ KONTENJANLAR DUYURULACAK

2026 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler liselerdeki boş kontenjanlara çevrilecek.

Tercihlere esas kontenjan tabloları, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından aynı tarihte yayımlanacak. Adaylar kontenjan tablosundaki boşluklara ve puanlarına göre tercihler öncesinde son hazırlıklarını yapacak.

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.