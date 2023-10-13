Son Dakika: Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci öldü
Son dakika haberi... Lübnan sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 3 gazeteci yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin öldüğünü, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı.
Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.
İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı.
İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.
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