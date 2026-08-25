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Son Dakika... Madencilere gözaltı: Aralarında Başaran Aksu da var

Son Dakika... Madencilere gözaltı: Aralarında Başaran Aksu da var

25.08.2026 20:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Madencilere gözaltı: Aralarında Başaran Aksu da var

Son dakika haberi... Ankara'da, aralarında Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun olduğu madenciler gözaltına alındı.
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Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki madenlerde aylardır ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacakları için Ankara'ya gelen işçilerin eylemi 16'ncı gününde.

Madenciler, gece boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyişlerinin süreceğini açıkladı.

GÖZALTI UYGULANDI

Madencilerin bekleyişi sürerken polis ekipleri müdahale etti.

Aralarında Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun olduğu madenciler gözaltına alındı.

Toplam gözaltı sayısının Aksu dahil, bir sendika yöneticisi ve iki madenci olmak üzere 4 olduğu bildiriliyor.

Öte yandan gözaltı anları sendikanın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Son olarak; eylemin 8'inci gününde de Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alınmıştı.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile gözaltına alınan Aksu, bir gün sonra (18 Ağustos 2026) serbest bırakılmıştı.

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