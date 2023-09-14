Son Dakika... Madımak Katliamı davasının düşmesi istendi!
Son dakika haberi... Madımak Katliamı davasında duruşma savcısı, zamanaşımının uygulanmasını ve davanın düşmesini istedi. Mahkeme heyeti ara verdi.
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