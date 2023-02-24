Son Dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 23:32
Son Dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.


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