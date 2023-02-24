Son Dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-02-24
Saat:23:25:29 TSİ
Enlem:38.201 N
Boylam:38.692 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sjYGkysHPr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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