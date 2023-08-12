Son dakika... Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 16:52
Son dakika... Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem!
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