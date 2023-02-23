Son Dakika... Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 14:15

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 14:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerene göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. +

Depremin derinliği ise 11.26 km olarak ölçüldü.