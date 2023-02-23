Son Dakika... Malatya'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Darende ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerene göre, Malatya'nın Darende ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. +
Depremin derinliği ise 11.26 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2023-02-23
Saat:13:58:24 TSİ
Enlem:38.392 N
Boylam:37.506 E
Derinlik:11.26 km
Detay:https://t.co/7KE5twaM01@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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