Son Dakika: Malatya'da deprem
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.52'de, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir İlçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-04-03
Saat:13:52:54 TSİ
Enlem:38.075 N
Boylam:37.823 E
Derinlik:11.13 km
Detay:https://t.co/aWdb4sfptA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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