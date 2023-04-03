Son Dakika: Malatya'da deprem

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:02

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 14:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.52'de, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir İlçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü.