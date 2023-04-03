Son Dakika: Malatya'da deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:02
Son Dakika: Malatya'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.52'de, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir İlçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü.

 


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