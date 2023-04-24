Son Dakika... Malatya'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 13.51'de meydan gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-04-24
Saat:13:51:18 TSİ
Enlem:38.228 N
Boylam:38.705 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BFReh8BTSz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi