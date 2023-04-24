Son Dakika... Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 24.04.2023 - 14:06

Güncelleme: 24.04.2023 - 14:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.51'de meydan gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.