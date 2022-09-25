Son Dakika... Malatya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
Malatya'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- 'Millet'ten 'Cumhur'a kötü haber
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!
- Aklın ve mantığın katili imam konuştu!
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi