Son dakika... Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü: Enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

SOKAĞA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

Öte yandan, binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi.

Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler, binaya kontrollü giriyor.

Ayrıca çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.

BİNADA KAYMA OLDU

Kayma nedeniyle her an çökme riski olan bina için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekipleri, içeride birinin olması ihtimaline karşı uzak durulması gereken binanın, üst katlarına merdiven aracı ile çıktı.

Enkazda kalanlar için ise, sessizlik istendi. Bir ses duyulması halinde müdahale edileceği kaydedildi.

Maltepe'de çöken binadaki çalışmalar hakkında gelişmeler şu şekilde:

BİNANIN KONTROLLÜ YIKIMI BAŞLADI

İstanbul Valisi Gül, binanın kontrollü bir şekilde en üstten yıkılacağını duyurmuştu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken binanın yıkımı için alana iş makineleri getirildi. Binanın kontrollü yıkımı en üst kattan başladı.

2 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI!

İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın zemin üstündeki 3 katının çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında mimar ve şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı.

VALİ GÜL'DEN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül çöken binanın önünde yaptığı ikinci bir açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce gördüğünüz gibi binanın altına belli takozlar yerleştirilerek onların çökmesini engelleyecek bir tedbir aldılar. Yine üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Özetle; hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta tünellerle, açılan tüneller aracılığıyla üç hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar. Ben tekrardan mahallemize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin en başından itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız süreci takip ettiler. Yerelde bütün paydaşlar bu anlamda üzerine düşeni yaptılar. İki ölü var, yaralılar var. Bundan sonraki süreç; adli süreç devam edecek, idari süreç aynı zamanda başladı.

Enkaz altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yaralıların şu anda hayati tehlikesi olan kimse yok. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti, biri de ölü şekilde çıkartılmıştı. Dolayısıyla da iki hayatını kaybeden hemşehrimiz var. Diğer yaralıların durumu iyi, hamdolsun."

VALİ GÜL: '1987 YILINDA YAPILMIŞ BİR BİNA VE 33 KİŞİ YAŞIYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, çöken binanın önünde yaptığı açıklamada, şu bilgileri aktardı:

"Buradaki bina 1987 yılında yapılmış. Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerde, zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar gördü. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor.

Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerinin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde konaklayacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda herhangi bir başvuru, ihbar yok. Ama 1987 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sağlık durumu iyi, yani hayati tehlikesi olan yok."

VALİLİK: 'İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI'

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada, enkazda kalan iki yurttaşın cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı. Şu ana kadar 10 kişinin sağ olarak çıkarıldığı enkazda, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BAŞKAN KÖYMEN: 'BİNAYA 3 KAT EKLENMİŞ'

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, çöken binanın 39 yıllık olduğunu belirterek, yapının projesine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Köymen, “Binaya 3 kat ilave edilmiş normalde binanın projesi 4 katlı yapılmış şekilde ve zamanla yıpranma payı da var” ifadelerini kullandı.

Köymen’in açıklamasına göre, 4 katlı olarak projelendirilen binaya sonradan 3 kat daha eklendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği kaydedildi.

İKİ MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı da, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA...

Binanın ilk 3 katının çökme anı ise, saniye saniye kameralara yansıdı.

BİNANIN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Cevizli Mahallesi'nde çöken 7 katlı binanın eski hali de ortaya çıktı. Öte yandan binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

Binanın yıkılmadan önceki hali

BAKAN KURUM: 'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."